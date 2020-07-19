Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов 19.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 771 546 11 419 211 Новых случаев 6 109 103 3 Летальных случаев 12 342 183 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 271,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 19.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф