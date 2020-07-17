17 июля губернатор РО В. Голубев подписал очередной документ о снятии ограничений.

Ростовская область, 17 июля – «ПИК». Новые послабления, которые стартуют 20 июля, дадут возможность в полном объеме возобновить работу музеев и учреждений культуры. Но с оговоркой: сотрудники и посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Более того, в музеях должна быть организована маршрутизация, которая исключит встречные потоки, а также должны быть предусмотрены раздельные входы и выходы.

Также с понедельника разрешено посещать учреждения культуры и досуга. Там заработают клубы по интересам, кружки самодеятельного народного творчества. Свою работу продолжат и поисковые отряды, миссией которых является увековечивание памяти погибших в Великой Отечественной войне.

Что касается торговли, то с 20 июля начнут функционировать все точки, торгующие непродовольственными товарами.