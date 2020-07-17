Утром 9 июля в парке Победы установили новые скамейки, а к обеду их сиденья уже были затоптаны.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июля — «ПИК». За этот подвиг неизвестные гуляки становятся претендентами на получение антипремии газеты «ПИК» «Поганая метла».

Главное, теперь чтобы остальные гости парка героев Великой Отечественной войны не пошли по их стопам.

Отметим, работы по благоустройству городского парка Победы в рамках программы «Инициативное бюджетирование» выполняет ИП Сидоренко из Ростова-на-Дону. Всего на эти работы выделено 400 тыс. руб. Из них 80 тыс. руб. собрали каменчане.