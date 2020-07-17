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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска в результате ДТП перевернулся микроавтобус

происшествия

В центре Каменска в результате ДТП перевернулся микроавтобус

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Авария произошла рано утром 17 июля на «кресту», в районе дома № 70, на проспекте Карла Маркса.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июля – «ПИК». В 4.55 утра водитель 1991 г.р., управляя автомобилем «Хендай акцент», не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с идущим впереди микроавтобусом. От удара «Соболь» раскрутило, и автомобиль перевернулся. «Акцент» в результате аварии вынесло на встречную полосу на виадуке. 
В настоящий момент сотрудники ГИБДД составляют материалы по факту ДТП, подробности произошедшего читайте в газете «ПИК» 22 июля.

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Автор: 14.07.2020
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