Авария произошла рано утром 17 июля на «кресту», в районе дома № 70, на проспекте Карла Маркса.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июля – «ПИК». В 4.55 утра водитель 1991 г.р., управляя автомобилем «Хендай акцент», не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с идущим впереди микроавтобусом. От удара «Соболь» раскрутило, и автомобиль перевернулся. «Акцент» в результате аварии вынесло на встречную полосу на виадуке.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД составляют материалы по факту ДТП, подробности произошедшего читайте в газете «ПИК» 22 июля.