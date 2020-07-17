Асфальт провалился на ул Ворошилова в результате разрушения канализационный трубы и образовавшейся промоины.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июля – «ПИК». ЧП произошло 17 июля вечером на пересечении ул. Ворошилова и пер. Зеленый Курган, в районе дома 94. Огромную яму площадью примерно четыре на два метра и глубиной около трех метров срочно огородили прибывшие на место спасатели и коммунальщики. Участок аварии подсветили прожекторами.

Произошедшее прокомментировал начальник Управления ГО и ЧС Юрий Плотников. По его словам, разрушение железобетонной канализационной трубы стало результатом комплекса причин — это ветхость самого сооружения, химикаты и возросшая нагрузка на дорожное полотно.

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными на этом участке дороги.