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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска опять образовался огромный провал

Начальник Управления ГО и ЧС Юрий Плотников.

происшествия

В центре Каменска опять образовался огромный провал

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Асфальт провалился на ул Ворошилова в результате разрушения канализационный трубы и образовавшейся промоины.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июля – «ПИК». ЧП произошло 17 июля вечером на пересечении ул. Ворошилова и пер. Зеленый Курган, в районе дома 94. Огромную яму площадью примерно четыре на два метра и глубиной около трех метров срочно огородили прибывшие на место спасатели и коммунальщики. Участок аварии подсветили прожекторами. 

Произошедшее прокомментировал начальник Управления ГО и ЧС Юрий Плотников. По его словам, разрушение железобетонной канализационной трубы стало результатом комплекса причин — это ветхость самого сооружения, химикаты и возросшая нагрузка на дорожное полотно.
Автомобилистам стоит быть особенно внимательными на этом участке дороги.

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Автор: 14.07.2020
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