Решение о перенесении шествия до улучшения эпидситуации в стране было принято 16 июля на заседании Центрального штаба гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

МОСКВА, 17 июля – «ПИК». Провести шествие в День Военно-морского флота 26 июля предлагал президент В. Путин. Но при этом оговорился, что многое будет зависеть от результатов борьбы с пандемией коронавируса.

Однако во многих регионах по-прежнему сохраняется масочный режим. И участникам шествия придется соблюдать меры санитарно-эпидемиологической защиты: использовать маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. По словам сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Е. Цунаевой, это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями.

На сайте общественного движения говорится, что заявки на проведение шествия будут подаваться, как только позволит эпидемиологическая ситуация в стране. А сопредседатель центрального штаба движения, народный артист СССР В. Лановой и вовсе предложил перенести шествие на 9 мая 2021 года.