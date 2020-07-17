Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Россиян освободили от поверки счетчиков до нового года

ЖКХ

Россиян освободили от поверки счетчиков до нового года

Россиян освободили от поверки счетчиков до нового года

Виктория Костовская
Опубликовано

До 1 января 2021 года ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязали принимать показания счетчиков воды, электроэнергии и других бытовых услуг с истекшим сроком поверки.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июля — «ПИК». Соответствующее решение российское правительство приняло, чтобы сократить финансовую нагрузку на население в период пандемии коронавирусной инфекции*.
Однако это не означает, что можно тянуть до конца декабря с поверкой счетчиков. С 1 января 2021 г. всем, кто не успел поверить счетчик или установить новый, начисление платы будет производиться в течение первых трех месяцев по среднему потреблению, затем по нормативу с повышающим коэффициентов 1,5.

*Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 15 июля
Автор: 14.07.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

Гибель донецкой медсестры от COVID -19 подтвердила экспертиза

здоровье

У двух дончан подтвердился COVID

власть

На Дону разрешили мыться в бане и ходить в кино

власть

На Дону ужесточили контроль за ношением масок

происшествия

В центре Каменска в результате ДТП перевернулся микроавтобус
Реклама
Вверх