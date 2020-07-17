После гибели подростков на воде места для отдыха и купания проверила городская прокуратура совместно со специалистами ГИМС и МЧС.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июля – «ПИК».

Мы практически завершили проверку баз отдыха в Каменске и Каменском районе. Предварительно можно говорить о том, что среди основных нарушений:

отсутствуют технические освидетельствования пляжей;

на многих турбазах не проведено обследование дна перед началом пляжного сезона;

не все места отдыха оборудованы спасательным инвентарем в нужном количестве.

В отношении владельцев будут приняты меры прокурорского реагирования в целях устранения нарушений, — сообщил помощник каменского городского прокурора Д. Качур.

Сотрудники ГО и ЧС на прошлой неделе отрапортовали, что единственный открытый в Каменске городской пляж «Топольки» безопасен для купания.

Напомним, 6 июля в мкр. Лиховском 15-летний подросток с семьей отмечал свой день рождения на берегу не оборудованного для купания водоема (пруд, где раньше была водокачка). Во время купания мальчик утонул.

И на той же неделе, 8 июля, на базе отдыха «Березка», расположенной на берегу Северского Донца, недалеко от п. Гундоровского девушка из Донецка отдыхала вместе с мамой и тетей, купалась и прыгала с бревна в воду. После одного из таких прыжков девушка не вынырнула.

По информации старшего помощника городского прокурора Н. Громченко, за первое полугодие 2020 года в Ростовской области погибли 42 ребенка, из них: 8 — вследствие суицидов, 6 — в результате утоплений, 5 — в ДТП, 3 — при пожаре, 2 — при падении с высоты, 1 — в результате удушья, 1 — вследствие отравления газом, 1 — от поражения током.