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Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 17 июля
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 17.07.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|759 203
|11 214
|208
|Новых случаев
|6 406
|97
|0
|Летальных случаев
|12 123
|178
|4
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 266,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 17.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф