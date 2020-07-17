Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 17.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 759 203 11 214 208 Новых случаев 6 406 97 0 Летальных случаев 12 123 178 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 266,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 17.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф