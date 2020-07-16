Покупателей, которые пришли в магазин без масок, будут штрафовать.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июля – «ПИК». Поскольку многие жители региона в связи с послаблениями в режиме ограничений перестали носить маски, власти намерены ужесточить масочный режим. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала директор Департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

По ее словам, в адрес объектов продовольственной и непродовольственной торговли направлены письма, в которых указана необходимость требовать от клиентов соблюдения масочного режима. Если по какой-то причине покупатель откажется от ношения маски, сотрудники торговой точки могут обратиться к уполномоченным органам, потому что это административное нарушение. В этом случае нарушителю выпишут штраф. Если магазин не будет реагировать на покупателей без масок, то административный протокол будет оформлен уже на торговую точку.

Напомним, маску необходимо надевать в общественном транспорте, в организациях, на производстве, в объектах торговли, быта, в местах массового скопления людей. На улице можно обходиться без маски, но при условии, что рядом нет скопления людей.