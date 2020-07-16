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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 16 июля

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 16 июля

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Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 16.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 752 797 11 117 208
Новых случаев 6 428 98 0
Летальных случаев 11 937 173 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 266,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 16.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

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Автор: 14.07.2020
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