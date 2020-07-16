Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 16.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 752 797 11 117 208 Новых случаев 6 428 98 0 Летальных случаев 11 937 173 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 266,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 16.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф