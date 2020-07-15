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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе поймали украинца с контрабандой

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Ростовской области.

происшествия

В Каменском районе поймали украинца с контрабандой

Елена Жукова
Опубликовано

Пограничники на территории Каменского района задержали гражданина Украины, который на УАЗе «Патриот» перемещал через границу 12 тыс. пачек  сигарет «Мальборо».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 июля – «ПИК». По данным пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, предварительная стоимость нелегального товара – свыше 1,5 млн рублей. Нарушитель попытался скрыться, проигнорировав требования пограничников об остановке транспортного средства. В результате преследования злоумышленник задержан, а незаконно ввезенный в Россию товар изъят.

Аналогичное правонарушение пресечено в Матвеево-Курганском районе, где наряд заметил трех россиян на автомобиле УАЗ, которым со стороны Украины передали 25 тыс. пачек «Мальборо» на сумму около 3 млн рублей. Нелегальный груз также изъят.
В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ). 
Проводится также документирование признаков преступлений, предусмотренных ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий).

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Автор: 14.07.2020
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