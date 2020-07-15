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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пожилым продлили запрет на работу

власть

Пожилым продлили запрет на работу

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Опубликовано

До 26 июля работодателям запрещено привлекать к исполнению трудовых обязанностей людей в возрасте 65 лет и старше. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 июля – «ПИК». Соответствующее постановление подписал губернатор РО Василий Голубев. Новый документ дает основание для назначения и выплаты пожилым людям в возрасте 65 лет и старше пособий по временной нетрудоспособности. Кстати, запрет не распространяется на ряд категорий сотрудников, в том числе и на медицинских работников.

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Автор: 14.07.2020
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