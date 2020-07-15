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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Карантин для приезжающих в Россию отменили

власть

Карантин для приезжающих в Россию отменили

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Опубликовано

Иностранцы и граждане РФ, прибывающие в Россию, теперь обязаны иметь справки, подтверждающие отрицательный тест на COVID-19.  

МОСКВА, 15 июля – «ПИК». С 15 июля обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну отменяют. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Правда, теперь иностранцам необходимо предоставлять справку на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, который они обязаны сдать не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Граждане России, прибывающие на родину, могут как предоставить результаты теста, так и сдать его дома в течение трех дней после приезда.

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Автор: 14.07.2020
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