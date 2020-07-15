Ранее мы сообщали о смерти в ковидном госпитале Каменска медсестры инфекционного отделения ЦГБ Донецка. На днях стали известны официальные результаты патологоанатомической экспертизы, подтвердившие летальный исход дончанки от ковидной пневмонии.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 июля – «ПИК». Об этом «ПИКу» сообщили в ЦГБ Донецка. Прежде было известно, что еще 19 июня 64-летнему медработнику донецкой больницы поставили диагноз «ковидная пневмония». По словам коллег из инфекционного отделения, заражение произошло работе – в отделении медсестре пришлось принимать пациента с подозрением на коронавирус, у которого он позже подтвердился. После контакта с больным медсестра почувствовала себя плохо. Взятый тест-анализ выявил коронавирус – результат из ростовской лаборатории коллегам сообщили по телефону. После этого медика направили в каменский госпиталь. К сожалению, спасти дончанку не удалось. 6 июля родные и коллеги простились с Татьяной Павловной.

Отметим, что по указу президента семьям медработников, скончавшихся в результате заболевания, полученного при исполнении трудовых обязанностей, положена крупная страховая выплата – более 2,7 млн рублей.

Подробнее — в «ПИКе» от 15 июля.