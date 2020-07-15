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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Гибель донецкой медсестры от COVID -19 подтвердила экспертиза

здоровье

Гибель донецкой медсестры от COVID -19 подтвердила экспертиза

Елена Жукова
Опубликовано

Ранее мы сообщали о смерти в ковидном госпитале Каменска медсестры инфекционного отделения ЦГБ Донецка. На днях стали известны официальные результаты патологоанатомической экспертизы, подтвердившие летальный исход дончанки от ковидной пневмонии.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 июля  – «ПИК».  Об этом «ПИКу» сообщили в ЦГБ Донецка. Прежде было известно, что еще 19 июня 64-летнему медработнику донецкой больницы поставили диагноз «ковидная пневмония». По словам коллег из инфекционного отделения, заражение произошло работе – в отделении медсестре пришлось принимать пациента с подозрением на коронавирус, у которого он позже подтвердился. После контакта с больным медсестра почувствовала себя плохо. Взятый тест-анализ выявил коронавирус – результат из ростовской лаборатории коллегам сообщили по телефону. После этого медика направили в каменский госпиталь. К сожалению, спасти дончанку не удалось. 6 июля родные и коллеги простились с Татьяной Павловной.
Отметим, что по указу президента семьям медработников, скончавшихся в результате заболевания, полученного при исполнении трудовых обязанностей, положена крупная страховая выплата – более 2,7 млн рублей.
Подробнее — в «ПИКе» от 15 июля.

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Автор: 14.07.2020
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