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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 15 июля

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 15 июля

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Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов 15.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 746 369 11 019 208
Новых случаев 6 422 97 0
Летальных случаев 11 770 172 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 260. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 15.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

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Автор: 14.07.2020
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