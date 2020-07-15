Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов 15.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 746 369 11 019 208 Новых случаев 6 422 97 0 Летальных случаев 11 770 172 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 260. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 15.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф