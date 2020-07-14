По данным Роспотребнадзора на 14 июля, за последние сутки у двух жителей Донецка выявлена коронавирусная инфекция. До этого с 8 по 13 июля случаи заболевания не регистрировались.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 14 июля – «ПИК». Согласно информации городского оперативного штаба, общее число инфицированных достигло 238 человек. Среди них 234 жителя Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, около 130 контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 11 пациентов были госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели свыше 169 человек, трое умерли, 470 находились под наблюдением медиков.