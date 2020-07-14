анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 15 июля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 29-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Не будет ухи из Глубочки. В прошлые выходные речка Глубочка шокировала жителей Каменского района. «Такого мы еще не видели! — кричали люди в телефон корреспондента «ПИКа». — Тысячи мертвых рыб! В воздухе стоит запах дохлятины. Вся река — белая от рыбы…» Что же случилось? »4
- Подъехал к магазину и провалился. Автомобиль за пару секунд зарылся носом в асфальт по самый бампер. Провалы в Каменске уже становятся сериалом. /6-7
- Ладно ль на море иль худо?.. Черноморский пляжный сезон-2020 испытал на себе корреспондент «ПИКа». /12-13
- В кино можно, а работать после 65 нельзя. Новые послабления и ограничения режима в Каменске в связи с эпидемией COVID-19. /2
- Заведующую детсадом поймали за руку. В Чистоозерном против руководителя детсада возбуждено уголовное дело за сбор денег с родителей. /3
- Утонула в Донце… Выпала из окна… Родители убиты горем, а общественность бьет тревогу: за последние несколько дней в Каменске и Каменском районе произошли сразу две трагедии с участием несовершеннолетних, двое подростков погибли. Это стало поводом для правоохранителей затеять особую проверку всех мест отдыха. /2
- Не кормите! Недавно в парке «Лога» беспечность посетителей едва не обернулась бедой, что стало поводом для его владельцев выступить с обращением к уважаемым гостям. /5
- Инициативу в парке затоптали. К новым лавочкам, установленным в парке Победы, горожане за сутки умудрились приложить даже не руки. Ноги! /8
- Встретились как-то в Каменске Хрущев и Брежнев… Сегодня мы расскажем о самом известном «военном» здании, роль которого в истории Каменска трудно переоценить. /22, 23