Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 14.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 739 947 10 922 208 Новых случаев 6 248 99 1 Летальных случаев 11 614 167 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 260. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 14.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф