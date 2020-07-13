В расписание автобусов глубокинского ПАТП №№ 105 и 123 внесены дополнения.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 июля – «ПИК». С 13 июля автобусы будут совершать рейсы по полному расписанию.

№123 (301) «Каменск — Глубокий» (ежедневно)

Каменск (ж/д вокзал): 6.15, 7.35, 9.20, 11.50, 14.30, 15.50, 17.30, 18.45

Глубокий: 5.00. 6.15, 7.40, 9.10, 11.40, 14.00, 16.00, 17.15.

Из Каменска движение осуществляется по ул. Ворошилова до остановки «Микрорайон».

№105/1 (303) «Каменск — Богданов (ежедневно)

Каменск (хлебозавод): 5.20, 6.20, 7.45, 10.00, 13.15, 14.45, 16.45, 18.20.

Богданов: 5.50, 7.02, 8.30, 10.44, 14.00, 15.30, 17.31, 19.02.