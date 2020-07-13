Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донецке ураган с корнем рвал деревья и электролинии

происшествия

Донецке ураган с корнем рвал деревья и электролинии

Елена Жукова
Опубликовано

Ураган, пронесшийся сегодня по Донецку после 17 часов, вырвал из земли деревья в разных районах, лишил часть дончан электричества. Сломанные ветки падали на киоски и автомобили. К счастью, пострадавших от стихии нет.  

ДОНЕЦК, Ростовская область, 13 июля  – «ПИК». Несчастливое число 13 не иначе сыграло свою роль – черные тучи сгустились над городом, а потом вихрь с ливнем стал косить деревья направо и налево. 
В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что с корнем вырвало дерево в 3-м микрорайоне около дома № 15 (его уже распилили и убрали коммунальщики), там же акация упала на киоск около дома № 1, повредило новые линии уличного освещения. 
Молодые деревья поломаны на бульваре им. Гаврицкова, добавили в МУП «Зеленый город». Коммунальщики, где это возможно, оперативно занимаются уборкой сломанных насаждений. Но работы предстоит немало и в последующие дни – потребуется автовышка. Много насаждений пострадало в частном секторе, где также порвало линии электроснабжения. Ремонтом порывов занимаются энергетики. На ул. Спортивной, например, повалило столб. Местами повреждены деревянные электроопоры. Отключения электричества были в пос. Марьино, Гундоровском, ЦОФ, в центральной части Донецка. Последствия стихии устраняют бригады специалистов.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 8 июля
Автор: 07.07.2020
Реклама
Реклама

Популярное

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 8 июля

происшествия

В Каменске маленький ребенок выпал из окна

здоровье

В Каменске зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции

происшествия

В Каменском районе утонула 16-летняя девушка

происшествия

В Каменске подросток утонул в день своего рождения
Реклама
Вверх