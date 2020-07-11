С понедельника, 13 июля, в Ростовской области вступает в силу очередной этап снятия ограничений.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 июля – «ПИК». Документ о новых послаблениях в режиме ограничений губернатор РО В. Голубев подписал в субботу, 11 июля. С 13 июля в регионе кинотеатрам разрешили принимать посетителей, но с условием: залы могут заполняться не более чем на 25%, при этом услуги общественного питания в них пока оказываться не будут. Также с понедельника смогут возобновить свою работу бани, сауны и СПА-центры.

Власти предупредили, что в регионе по-прежнему продолжает действовать масочный режим. Маски обязательны в общественном транспорте, организациях, на производстве, торговых точках, в местах массового скопления людей. На улице без маски можно находиться при условии отсутствия рядом большого количества людей.