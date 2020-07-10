Жители Каменского района наблюдали, как на поверхности реки всплыли тысячи мертвых рыб.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 июля – «ПИК». Речка Глубочка в очередной раз дала понять, что является одной из самых упоминаемых в СМИ по части экологических ЧП.

В пятницу, 10 июля, в редакцию «ПИКа» стали поступать звонки от возмущенных жителей Каменского района, они сообщали: поверхность речки сплошь усеяна дохлой рыбой.

— Такого мы еще не видели, — рассказывали обратившиеся, — тысячи мертвых рыб! В воздухе стоит стойкий запах дохлятины. Река — белая от рыбы. Как будто все вокруг отравлено. У нас тут лебеди живут — что с ними будет?

— Я заметил еще с вечера, что кот притащил несколько дохлых рыб, — позвонил житель поселка Глубокого, живущий на берегу реки. — А сегодня утром вышел во двор — не поверил своим глазам. Никогда не думал, что в нашей реке столько рыбы — пескари, плотва, уклейки, щуки. Прошел по берегам — думал только у меня такая беда, но рыба плавает везде…

Напомним, за последние десять лет на реке Глубокой произошел ряд происшествий, которые были отнесены к разряду экологических бедствий. Самые громкие из них были связаны с миллеровским заводом по производству патоки «Амилко» и местным «Водоканалом». Что стало причиной ЧП на этот раз, пока не известно.

Жители поселка Глубокого готовят совместное обращение к администрациям поселка и района, в прокуратуру с целью выяснить причины бедствия и по горячим следам наказать виновных. В последнее, впрочем, мало кто верит: все предыдущие попытки добиться справедливости заканчивались ничем…

Мы будем следить за развитием ситуации.