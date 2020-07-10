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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменской ЦГБ заработала новая специализированная лаборатория

здоровье

В каменской ЦГБ заработала новая специализированная лаборатория

Фото пресс-службы правительство области.

В каменской ЦГБ заработала новая специализированная лаборатория

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Опубликовано

Теперь с помощью лабораторной базы ковидного госпиталя ЦГБ можно проводить все необходимые клинические исследования для оценки тяжести состояния инфекционных пациентов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 июля – «ПИК». Новое лабораторное подразделение располагается в отдельных боксах инфекционного госпиталя ЦГБ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и оснащено новым оборудованием. Работающие здесь сотрудники, по данным пресс-службы правительства, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. По словам министра здравоохранения Т. Быковской, ЦГБ Каменска является важным звеном трехуровневой системы донского здравоохранения. Поэтому повышение потенциала оснащенности больницы несомненно будет способствовать повышению качества оказываемой медицинской помощи не только каменчанам, но и пациентам близлежащих районов области.

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