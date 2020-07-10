За последние несколько дней в Каменске и Каменском районе утонули двое подростков.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 июля – «ПИК». По информации старшего помощника каменского городского прокурора Н. Громченко, череда трагедий на водоемах станет причиной пристальных проверок всех местных пляжей и турбаз. Места для отдыха и купания проверит городская прокуратура совместно со специалистами.

Напомним, 6 июля 15-летний подросток с семьей отмечал свой день рождения на берегу не оборудованного для купания водоема (это пруд, на месте которого раньше была водокачка) в мкр. Лиховском. Во время купания в пруду мальчик утонул.

Вчера стали известны подробности еще одного ЧП, произошедшего 8 июля. 16-летняя девушка утонула на турбазе «Березка», расположенной на берегу р. Северский Донец.

Известно, что девушка из Донецка отдыхала вместе с мамой и тетей, купалась и прыгала с бревна в воду. Место для ныряний было выбрано в том месте берега реки, которое не оборудовано для купания и плавания. После одного из таких прыжков она не выплыла из воды. По информации правоохранителей, на теле погибшей не были обнаружены следы травмирования. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.