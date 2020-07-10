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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Медикам продлили спецвыплаты за работу с ковидными больными

власть

Медикам продлили спецвыплаты за работу с ковидными больными

Медикам продлили спецвыплаты за работу с ковидными больными

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Опубликовано

Президент В. Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам России 23 июня 2020 года.

МОСКВА, 10 июня – «ПИК». Глава государства распорядился продлить доплаты медицинским и социальным работникам в связи с распространением коронавирусной инфекции еще на два месяца — июль и август.
Перечень поручений президента В. Путина по итогам обращения к гражданам опубликован на сайте Кремля.

«Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в сообщении.

Также глава государства поручил обеспечить оплату отпуска медиков «с учетом получаемых работниками федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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Автор: 07.07.2020
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