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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Крупную аварию на водоводе в Донецке устраняют больше суток

ЖКХ

Крупную аварию на водоводе в Донецке устраняют больше суток

Крупную аварию на водоводе в Донецке устраняют больше суток

Елена Жукова
Опубликовано

Сутки Донецк без воды, но работы уже завершены, и водоснабжение должно возобновиться в ближайшие часы, сказал директор МУП «Исток» Владимир Дохнов.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 июля  – «ПИК». Как оказалось, порыв трубы произошел в пос. Гундоровском на насосной станции второго подъема. Оттуда перекачивают воду на город. Диаметр коммуникации – 500 мм, порыв случился из-за ветхости этого участка, который находится на стыке полиэтиленовой и стальной трубы. За 20 лет этот узел сгнил, рабочие меняли его всю ночь.

— В течение часа после завершения работ (по состоянию на 8.00 10 июля) должны начать подачу воды, — уточнил Владимир Михайлович. — Работы шли вчера и до сегодняшнего утра, помогали нам строители, которые строят станцию водоподготовки, 11 человек с техникой работали – экскаваторы, манипуляторы, погрузчик, аварийная машина. Вчера на 2 часа начали подавать воду после ремонта, но это не помогло – пришлось менять узел.

Директор надеется, что в ближайшее время водоснабжение наладится.

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Автор: 07.07.2020
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