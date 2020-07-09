Пожар на городской свалке, начавшийся около полуночи с 6 на 7 июля, до сих пор полностью не потушен, сообщили в Отделе надзорной деятельности по г. Донецку. Есть две версии причин возгорания.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 9 июля – «ПИК». Тлеющие очаги на недействующем городском полигоне отходов тушили в течение дня 8 июля. По данным ПЧ-43, горение распространилось на площади более 1000 кв. метров. По информации ОНД, предварительные версии пожара – занесение открытого источника огня или самовозгорание мусора, что могло случиться при аномальной жаре. Сотрудники пожнадзора проводят проверку. Напомним, что единственный въезд на полигон охраняется круглосуточно, а доступ на территорию по всему периметру исключен – участок свалки на возвышенности, вокруг – овраги и заросли.

Наряду с 4 пожарными расчетами в ликвидации возгорания задействовали коммунальную технику городских предприятий, 8 и 9 июля самосвалы завозят на свалку землю и засыпают тлеющие навалы отходов. На месте работали 4 единиц техники МУП «Зеленый город», еще 5 машин – других организаций, среди которых МУП «Исток», ООО «Чистый город». Грунт для засыпки очагов горения берут прямо у въезда на полигон.