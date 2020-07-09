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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске маленький ребенок выпал из окна

происшествия

В Каменске маленький ребенок выпал из окна

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Двухлетняя девочка чудом осталась жива, упав с высоты третьего этажа. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 июля – «ПИК». ЧП произошло 5 июля в одном из многоквартирных домов в центре города. По информации старшего помощника каменского городского прокурора Н. Громченко, в момент происшествия мама находилась в соседней комнате, занималась домашними делами. В какой-то момент из поля зрения ребенок исчез, а когда мать спохватилась, он был уже под окнами квартиры. Девочка незаметно вышла и оказалась в детской, где было открыто окно. Ребенок получил тяжкие телесные повреждения, в том числе перелом костей черепа, в настоящее время находится в реанимации.

В этой семье воспитывается двое малолетних детей.

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Автор: 07.07.2020
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