В ДТП пострадал 19-летний водитель, он находится в больнице, сообщили в ГИБДД города.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 9 июля – «ПИК». Авария в 3-м микрорайоне Донецка произошла около 23 часов 8 июля.

По информации госавтоинспекторов, 19-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался по направлению в пос. Гундоровский. Со стороны ТЦ «Мега» выехал на перекресток около мини-рынка, начал поворот направо, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным «Чери Тигго». В результате аварии 22-летний водитель «Чери» с травмами был госпитализирован. Обе машины получили повреждения.

Водители оказались трезвы и имели право управлять транспортными средствами. К тяжким последствиям привело грубое нарушение ПДД.