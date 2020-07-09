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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Две иномарки не разъехались на перекрестке в Донецке

происшествия

Две иномарки не разъехались на перекрестке в Донецке

Фото предоставили в ОГИБДД Донецка.

Две иномарки не разъехались на перекрестке в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

В ДТП пострадал 19-летний водитель, он находится в больнице, сообщили в ГИБДД города.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 9 июля  – «ПИК». Авария в 3-м микрорайоне Донецка произошла около 23 часов 8 июля.
По информации госавтоинспекторов, 19-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался по направлению в пос. Гундоровский. Со стороны ТЦ «Мега» выехал на перекресток около мини-рынка, начал поворот направо, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным «Чери Тигго». В результате аварии 22-летний водитель «Чери» с травмами был госпитализирован. Обе машины получили повреждения.
Водители оказались трезвы и имели право управлять транспортными средствами. К тяжким последствиям привело грубое нарушение ПДД.

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Автор: 07.07.2020
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