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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донецкие семьи наградили за любовь и верность

Фото: Елена Жукова, «ПИК».

oбщество

Донецкие семьи наградили за любовь и верность

Елена Жукова
Опубликовано

Один брак зарегистрировали в Донецке в День семьи, любви и верности, 8 июля. Еще три пары супругов-юбиляров, достойно воспитавших детей, создавших крепкие союзы, наградили почетными знаками губернатора и медалью-ромашкой — символом праздника.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 8 июля – «ПИК». Семейный праздник прошел в донецком отделе ЗАГС. Приглашенных чествовали и поздравляли в день почитания святых Петра и Февронии как символа крепкий семейных уз.
От имени администрации Донецка награды вручила заместитель главы по соцвопросам Оксана Забабурина.
Золотые юбиляры семейной жизни Юрий Николаевич и Фрида Гандалифовна Шамрутовы воспитали дочь, у них две внучки, правнуки. Чета удостоена знака губернатора «Во благо семьи и общества». Такой же знак получила и семья Владимира Дмитриевича и Любови Николаевны Богинских, которые 45 лет живут в любви и согласии, вырастили двух дочерей, у них растут внук и внучка.
Медаль «За любовь и верность»  торжественно вручили Виктору Григорьевичу и Татьяне Анатольевне Жужневым, которые в браке 40 лет, воспитали троих детей.
Работники культуры города подарили гостям небольшой концерт.

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Автор: 07.07.2020
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