Один брак зарегистрировали в Донецке в День семьи, любви и верности, 8 июля. Еще три пары супругов-юбиляров, достойно воспитавших детей, создавших крепкие союзы, наградили почетными знаками губернатора и медалью-ромашкой — символом праздника.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 8 июля – «ПИК». Семейный праздник прошел в донецком отделе ЗАГС. Приглашенных чествовали и поздравляли в день почитания святых Петра и Февронии как символа крепкий семейных уз.

От имени администрации Донецка награды вручила заместитель главы по соцвопросам Оксана Забабурина.

Золотые юбиляры семейной жизни Юрий Николаевич и Фрида Гандалифовна Шамрутовы воспитали дочь, у них две внучки, правнуки. Чета удостоена знака губернатора «Во благо семьи и общества». Такой же знак получила и семья Владимира Дмитриевича и Любови Николаевны Богинских, которые 45 лет живут в любви и согласии, вырастили двух дочерей, у них растут внук и внучка.

Медаль «За любовь и верность» торжественно вручили Виктору Григорьевичу и Татьяне Анатольевне Жужневым, которые в браке 40 лет, воспитали троих детей.

Работники культуры города подарили гостям небольшой концерт.