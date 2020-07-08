Трагедия произошла 8 июля в 15.00 часов на базе отдыха «Березка», расположенного на берегу р. Северский Донца.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 июля – «ПИК». По информации старшего помощника каменского городского прокурора Н. Громченко, девушка из Донецка отдыхала с мамой и своей тетей на базе отдыха недалеко от п. Гундоровского.

– Семья купалась в том месте берега реки, которое не оборудовано для купания и плавания. Когда мать вышла на берег, дочки рядом не оказалось. Вызвали спасателей и обнаружили девочку утонувшей, – сообщила Н. Громченко.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранители, в дальнейшем будет проведена оценка действий родителей погибшей, работе руководства базы отдыха.

Напомним, двумя днями ранее, 6 июля, 15-летний подросток с семьей отмечал свой день рождения на берегу не оборудованного для купания водоема (это пруд, на месте которого раньше была водокачка) в мкр. Лиховском. Во время купания в пруду вместе со старшим братом, мальчик утонул.

Каменская городская прокуратура напоминает родителям о том, что несовершеннолетних нельзя оставлять без присмотра на водоемах и призывает ответственно относиться к безопасности детей и подростков.