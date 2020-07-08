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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе утонула 16-летняя девушка

происшествия

В Каменском районе утонула 16-летняя девушка

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Трагедия произошла 8 июля в 15.00 часов на базе отдыха «Березка», расположенного на берегу р. Северский Донца.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 июля – «ПИК». По информации старшего помощника каменского городского прокурора Н. Громченко, девушка из Донецка отдыхала с мамой и своей тетей на базе отдыха недалеко от п. Гундоровского. 

 – Семья купалась в том месте берега реки, которое не оборудовано для купания и плавания. Когда мать вышла на берег, дочки рядом не оказалось. Вызвали спасателей и обнаружили девочку утонувшей, – сообщила Н. Громченко.

 Сейчас на месте ЧП работают правоохранители, в дальнейшем будет проведена оценка действий родителей погибшей, работе руководства базы отдыха. 

Напомним, двумя днями ранее, 6 июля, 15-летний подросток с семьей отмечал свой день рождения на берегу не оборудованного для купания водоема (это пруд, на месте которого раньше была водокачка) в мкр. Лиховском. Во время купания в пруду вместе со старшим братом, мальчик утонул. 

Каменская городская прокуратура напоминает родителям о том, что несовершеннолетних нельзя оставлять без присмотра на водоемах и призывает ответственно относиться к безопасности детей и подростков. 

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Автор: 07.07.2020
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