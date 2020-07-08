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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске опять сливают отходы в неположенном месте

происшествия

В Каменске опять сливают отходы в неположенном месте

Валентина Лагутина
Опубликовано

Ассенизатор был задержан 6 июля отделом муниципальной инспекции администрации города.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 июля — «ПИК». Буквально за руку схватили нарушителя специалисты отдела. Это был гражданин Г., он производил сброс ЖБО на рельеф местности в 800 метрах от автозаправки «Маяк». По информации начальника отдела Д. Звягина, ассенизатор будет привлечен по ст. 5.1 Областного закона «Об административных правонарушениях» 273-ЗС. Ему грозит штраф до 3000 руб.

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Автор: 07.07.2020
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