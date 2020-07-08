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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке горят 1000 кв. метров полигона отходов

происшествия

В Донецке горят 1000 кв. метров полигона отходов

Причину возгорания устанавливают. Пострадавших нет.
Елена Жукова
Опубликовано

Крупный пожар начался поздно вечером 7 июля – сигнал о возгорании поступил около 23.30. Дончанин сообщил о горении на территории городской свалки в районе ул. Подтелкова.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 8 июля  – «ПИК».  По данным ПЧ-43, горение распространилось на площадь около 1000 кв. метров, в тушении задействованы 11 пожарных, 4 единицы техники пожарных частей и 9 единиц вспомогательной техники – водовозки, бульдозеры, КамАЗы, МАЗы.
Тушение продолжается по настоящее время – по состоянию на 8.00 8 июля.
В Отделе надзорной деятельности по г. Донецку сообщили, что причина пожара пока не известна.

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Автор: 07.07.2020
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