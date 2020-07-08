Крупный пожар начался поздно вечером 7 июля – сигнал о возгорании поступил около 23.30. Дончанин сообщил о горении на территории городской свалки в районе ул. Подтелкова.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 8 июля – «ПИК». По данным ПЧ-43, горение распространилось на площадь около 1000 кв. метров, в тушении задействованы 11 пожарных, 4 единицы техники пожарных частей и 9 единиц вспомогательной техники – водовозки, бульдозеры, КамАЗы, МАЗы.

Тушение продолжается по настоящее время – по состоянию на 8.00 8 июля.

В Отделе надзорной деятельности по г. Донецку сообщили, что причина пожара пока не известна.