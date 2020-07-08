Суммарный стаж совместной жизни семей Дубовик, Ореховых и Денисовых составил 125 лет.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 июля – «ПИК». 8 июля Россия отмечает День семьи, любви и верности. В честь этого события в ДК им. Маяковского прошло закрытое мероприятие, на котором чествовали каменские семьи Дубовик, Ореховых и Денисовых.

Знак губернатора РО «Во благо семьи и общества» вручен Александру и Людмиле Дубовик — их семейный стаж составил 50 лет, а также Владиславу и Татьяне Денисовым, которые прожили вместе 35 лет. Медали «За любовь и верность» удостоены супруги Виктор и Ольга Ореховы с семейным стажем в 40 лет. Каменчан награждал первый замглавы администрации города Александр Срыбный.