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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Три каменские супружеские пары наградили в честь Дня семьи любви и верности

oбщество

Три каменские супружеские пары наградили в честь Дня семьи любви и верности

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Три каменские супружеские пары наградили в честь Дня семьи любви и верности

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Опубликовано

Суммарный стаж совместной жизни семей Дубовик, Ореховых и Денисовых составил 125 лет.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 июля – «ПИК». 8 июля Россия отмечает День семьи, любви и верности. В честь этого события в ДК им. Маяковского прошло закрытое мероприятие, на котором чествовали каменские семьи Дубовик, Ореховых и Денисовых
Знак губернатора РО «Во благо семьи и общества» вручен Александру и Людмиле Дубовик — их семейный стаж составил 50 лет, а также Владиславу и Татьяне Денисовым, которые прожили вместе 35 лет. Медали «За любовь и верность» удостоены супруги Виктор и Ольга Ореховы с семейным стажем в 40 лет. Каменчан награждал первый замглавы администрации города Александр Срыбный.

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Автор: 07.07.2020
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