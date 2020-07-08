Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии», сообщает ТАСС.

МОСКВА, 8 июля – «ПИК». Министр уточнил, что новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса, и подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.

Что касается торжественных линеек, министр Кравцов сказал, что они пройдут в несколько ином формате. В каком именно, пока не уточняется, но до сентября еще есть время.

Напомним, ранее Роспотребнадзор составил для учебных заведений рекомендации по работе в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. В них говорится, что в школах, детских садах, лагерях, кружках до конца года запрещены массовые мероприятия, а расписание занятий нужно составлять так, чтобы «минимизировать контакты между детьми».