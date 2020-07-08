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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Линейки в школах 1 сентября в этом году планируют отменить

образование

Линейки в школах 1 сентября в этом году планируют отменить

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии», сообщает ТАСС.

МОСКВА, 8 июля – «ПИК». Министр уточнил, что новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса, и подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.
Что касается торжественных линеек, министр Кравцов сказал, что они пройдут в несколько ином формате. В каком именно, пока не уточняется, но до сентября еще есть время.
Напомним, ранее Роспотребнадзор составил для учебных заведений рекомендации по работе в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. В них говорится, что в школах, детских садах, лагерях, кружках до конца года запрещены массовые мероприятия, а расписание занятий нужно составлять так, чтобы «минимизировать контакты между детьми».

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Автор: 07.07.2020
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