За последние сутки с 6 на 7 июля в городе выявлены 5 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 июля – «ПИК». Всего в Каменске 204 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 155 человек.

В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 90 и по состоянию на утро 7 июля достигло 10 256 человек.

Среди новых заболевших 27,8% — в возрасте от 18 до 45 лет, 48,9% — от 46 до 65 лет, 15,5% — от 66 до 79 лет, 7,8% — старше 80 лет. За весь период в области выздоровели 7 068 человек. Скончались 146 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 682 пациента. Загруженность донского коечного фонда — 30,5%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 30 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 244. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.