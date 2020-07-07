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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции

здоровье

В Каменске зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции

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Опубликовано

За последние сутки с 6 на 7 июля в городе выявлены 5 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 июля – «ПИК». Всего в Каменске  204 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 155 человек.  
В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 90 и по состоянию на утро 7 июля достигло 10 256 человек. 
Среди новых заболевших 27,8% — в возрасте от 18 до 45 лет, 48,9% — от 46 до 65 лет, 15,5% — от 66 до 79 лет, 7,8% — старше 80 лет. За весь период в области выздоровели 7 068 человек. Скончались 146 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 682 пациента. Загруженность донского коечного фонда — 30,5%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 30 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 244. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

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Автор: 30.06.2020
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