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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Плюс шесть инфицированных в Донецке за сутки

здоровье

Плюс шесть инфицированных в Донецке за сутки

Елена Жукова
Опубликовано

По данным Роспотребнадзора на 7 июля, за последние сутки у дончан подтверждены шесть случаев COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 7 июля  – «ПИК».  Согласно информации городского оперативного штаба, общее число инфицированных достигло 236 человек. Среди них 232 жителя Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, около 130 горожан контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 11 пациентов были госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 169 человек, 470 находились под наблюдением медиков.

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Автор: 30.06.2020
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