По данным Роспотребнадзора на 7 июля, за последние сутки у дончан подтверждены шесть случаев COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 7 июля – «ПИК». Согласно информации городского оперативного штаба, общее число инфицированных достигло 236 человек. Среди них 232 жителя Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, около 130 горожан контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 11 пациентов были госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 169 человек, 470 находились под наблюдением медиков.