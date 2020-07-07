Аномальная жара при отсутствии полива нанесла урон городской флоре — от засухи пострадали кипарисы и ели на центральной площади города.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 июля – «ПИК». Судя по земле вокруг деревьев, полива на площади Труда не было давно или никогда. Иглы и листья растений, призванных украшать и облагораживать саму площадь и мемориальный комплекс, пожелтели и пожухли до необратимого состояния.

Все бюджетные деньги, потраченные на озеленения — на ветер. И можно снова устраивать показательные праздники древонасаждений.