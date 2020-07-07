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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На площади Труда засыхает всё вечнозеленое

ЖКХ

На площади Труда засыхает всё вечнозеленое

Валентина Лагутина
Опубликовано

Аномальная жара при отсутствии полива нанесла урон городской флоре — от засухи пострадали кипарисы и ели на центральной площади города.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 июля – «ПИК». Судя по земле вокруг деревьев, полива на площади Труда не было давно или никогда. Иглы и листья растений, призванных украшать и облагораживать саму площадь и мемориальный комплекс, пожелтели и пожухли до необратимого состояния.
Все бюджетные деньги, потраченные на озеленения — на ветер. И можно снова устраивать показательные праздники древонасаждений.

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Автор: 30.06.2020
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