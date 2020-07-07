Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 8 июля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 8 июля

Аватар
Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 28-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Любовь и COVID. Когда в апреле начались запреты из-за коронавируса, более 50 свадеб в Каменске были перенесены на лето и даже на будущий год. Но нашлись каменчане, которые продолжали жениться и выходить замуж в карантин — пусть в масках и без гостей. И даже в будний День семьи, любви и верности 8 июля в Каменске появилась новая семья — праздник не прошел даром! »3
  • Каменчане рванули на моря. Как встречает черноморско-геленджикское побережье первых отдыхающих, проверил на себе корреспондент «ПИКа». /24-25
  • Что сказал про дороги новый главный. Интервью с новым начальником каменского отделения ГИБДД. /8-9
  • Убийство в центре Каменска. Озверевший преступник напал на мирно спящего на скамейке мужчину… /6
  • Хищник на берегах Донца. После прогулки по зарослям ядовитого растения горожанам пришлось месяц лечиться. /13
  • Каменску разрешили открыть пляжный сезон. С 6 июля в области вступили в силу очередные послабления в режиме ограничений. Самым актуальным с учетом установившейся жары стало разрешение на посещение пляжей. /2
  • Кто собрался выдвигаться в политику. Каменчанка, которая писала по поводу автомобильного моста через Северский Донец президенту Путину и добилась решения о его строительстве, планирует баллотироваться в донской парламент. /5
  • «Ахтунг! Ахтунг! Бойтесь русского солдата!» Жизнь замечательных каменчан: Оказавшись в 45-м рядом с Рейхстагом, он не преминул выстрелить по нему из пушки, оставив свой «автограф» в главном фашистском логове… /22, 23

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике анонс номера

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 8 июля
Автор: 07.07.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В центре Каменска насмерть забили мужчину

здоровье

В Каменске зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции

здоровье

В Каменске зарегистрировано 193 случая коронавирусной инфекции

транспорт

Переезд на Заготзерне в Каменске закроют на два дня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 июля
Реклама
Вверх