анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 8 июля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 28-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Любовь и COVID. Когда в апреле начались запреты из-за коронавируса, более 50 свадеб в Каменске были перенесены на лето и даже на будущий год. Но нашлись каменчане, которые продолжали жениться и выходить замуж в карантин — пусть в масках и без гостей. И даже в будний День семьи, любви и верности 8 июля в Каменске появилась новая семья — праздник не прошел даром! »3
- Каменчане рванули на моря. Как встречает черноморско-геленджикское побережье первых отдыхающих, проверил на себе корреспондент «ПИКа». /24-25
- Что сказал про дороги новый главный. Интервью с новым начальником каменского отделения ГИБДД. /8-9
- Убийство в центре Каменска. Озверевший преступник напал на мирно спящего на скамейке мужчину… /6
- Хищник на берегах Донца. После прогулки по зарослям ядовитого растения горожанам пришлось месяц лечиться. /13
- Каменску разрешили открыть пляжный сезон. С 6 июля в области вступили в силу очередные послабления в режиме ограничений. Самым актуальным с учетом установившейся жары стало разрешение на посещение пляжей. /2
- Кто собрался выдвигаться в политику. Каменчанка, которая писала по поводу автомобильного моста через Северский Донец президенту Путину и добилась решения о его строительстве, планирует баллотироваться в донской парламент. /5
- «Ахтунг! Ахтунг! Бойтесь русского солдата!» Жизнь замечательных каменчан: Оказавшись в 45-м рядом с Рейхстагом, он не преминул выстрелить по нему из пушки, оставив свой «автограф» в главном фашистском логове… /22, 23