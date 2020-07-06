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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции

здоровье

В Каменске зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции

В Каменске зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции

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Опубликовано

За последние сутки с 5 на 6 июля в городе выявлены двое новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 июля – «ПИК». Всего в Каменске  199 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 147 человек.
В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 91 и по состоянию на утро 6 июля достигло 10 166 человек. 
Среди новых заболевших 39,5% — в возрасте от 18 до 45 лет, 35,2% — от 46 до 65 лет, 16,5% — от 66 до 79 лет, 8,8% — старше 80 лет. За весь период в области выздоровели 6869 человека. Скончались 141 заболевший. Лечение в стационарах региона проходят 654 пациентов. Загруженность донского коечного фонда — 30,3%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 29 человека. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 242. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

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Автор: 30.06.2020
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