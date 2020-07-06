Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске подросток утонул в день своего рождения

происшествия

В Каменске подросток утонул в день своего рождения

В Каменске подросток утонул в день своего рождения

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

По информации Следственного управления СК РФ по Ростовской области, трагедия произошла днем 6 июля в мкр. Лиховском. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 июля – «ПИК». 15-летний подросток с семьей отмечал свой день рождения на берегу не оборудованного для купания водоема (на пруду, на месте которого раньше была водокачка). Вместе с братом мальчишка отплыл от берега, и вдруг на глубине оба они стали тонуть. Старшему удалось-таки спастись, а младший не выплыл. Его тело с признаками утопления в воде было обнаружено спустя два часа. 
По информации руководителя следственного отдела по городу Донецку СУ СК РФ по Ростовской области А. Босенко, по факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 июля
Автор: 30.06.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В центре Каменска насмерть забили мужчину

культура

Старостаничный парк Лога возобновляет работу 1 июля

здоровье

В Каменске зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции

здоровье

В Каменске зарегистрировано 193 случая коронавирусной инфекции

транспорт

Переезд на Заготзерне в Каменске закроют на два дня
Реклама
Вверх