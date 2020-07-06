По информации Следственного управления СК РФ по Ростовской области, трагедия произошла днем 6 июля в мкр. Лиховском.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 июля – «ПИК». 15-летний подросток с семьей отмечал свой день рождения на берегу не оборудованного для купания водоема (на пруду, на месте которого раньше была водокачка). Вместе с братом мальчишка отплыл от берега, и вдруг на глубине оба они стали тонуть. Старшему удалось-таки спастись, а младший не выплыл. Его тело с признаками утопления в воде было обнаружено спустя два часа.

По информации руководителя следственного отдела по городу Донецку СУ СК РФ по Ростовской области А. Босенко, по факту произошедшего проводится процессуальная проверка.