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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке — новый случай коронавируса

здоровье

В Донецке — новый случай коронавируса

Елена Жукова
Опубликовано

Как сообщает Роспотребнадзор, по состоянию на 6 июля за последние сутки в городе коронавирусная инфекция подтверждена еще у одного человека. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 6 июля  – «ПИК».  В городском оперативном штабе уточняют, что общее число инфицированных достигло 230. Среди них 226 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, 127 дончан контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 15 пациентов были госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 169 человек, 3 умерли, 470 находились под наблюдением медиков.

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Автор: 30.06.2020
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