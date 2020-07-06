Как сообщает Роспотребнадзор, по состоянию на 6 июля за последние сутки в городе коронавирусная инфекция подтверждена еще у одного человека.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 6 июля – «ПИК». В городском оперативном штабе уточняют, что общее число инфицированных достигло 230. Среди них 226 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, 127 дончан контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 15 пациентов были госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 169 человек, 3 умерли, 470 находились под наблюдением медиков.