Огромная дыра на проезжей части образовалась в понедельник, 6 июля, на перекрестке улицы Ленина и переулка Крупской.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 июля – «ПИК». ЧП произошло во второй половине дня. Очередной обвал асфальта над городским канализационным коллектором случился на перекрестке – прямо на пешеходной зебре.

Глубина и ширина промоины составляет около двух метров. Не исключено, что обрушение асфальта на этом участке дороги продолжится – об этом свидетельствует трещина рядом с ямой.

Проезжая часть над провалом в настоящее время огорожена – меры безопасности предприняли сотрудники силами ОАО «Исток», который отвечает за городскую канализацию. Во избежание неприятностей автомобилистам лучше не рисковать и объезжать этот участок перекрестка. Масштабы провала пока неизвестны.