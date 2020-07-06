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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска опять провалился асфальт над городским коллектором

ЖКХ

В центре Каменска опять провалился асфальт над городским коллектором

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Огромная дыра на проезжей части образовалась в понедельник, 6 июля, на перекрестке улицы Ленина и переулка Крупской. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 июля – «ПИК». ЧП произошло во второй половине дня. Очередной обвал асфальта над городским канализационным коллектором случился на перекрестке – прямо на пешеходной зебре.

Глубина и ширина промоины составляет около двух метров. Не исключено, что обрушение асфальта на этом участке дороги продолжится – об этом свидетельствует трещина рядом с ямой.
Проезжая часть над провалом в настоящее время огорожена – меры безопасности предприняли сотрудники силами ОАО «Исток», который отвечает за городскую канализацию. Во избежание неприятностей автомобилистам лучше не рисковать и объезжать этот участок перекрестка. Масштабы провала пока неизвестны.

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Автор: 30.06.2020
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