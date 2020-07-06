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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На городской пляж в Донецке начнет ходить автобус

транспорт

На городской пляж в Донецке начнет ходить автобус

Елена Жукова
Опубликовано

Как сообщил «ПИКу» директор обслуживающего маршрут предприятия ООО «Орбита» Алексей Гуртовой, на городской пляж будет заезжать автобус № 7.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 6 июля – «ПИК». Маршрут № 7 КПП Северный — 3-й микрорайон с 7 июля продлят на пляж. Добраться туда на общественном транспорте получится трижды в день.
Из 3-го микрорайона можно будет уехать к реке в 8.30, 12.30, 17.10. Стоимость проезда — 22 рубля, как и по городу. Расписание прилагаем.

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Автор: 30.06.2020
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