Как сообщил «ПИКу» директор обслуживающего маршрут предприятия ООО «Орбита» Алексей Гуртовой, на городской пляж будет заезжать автобус № 7.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 6 июля – «ПИК». Маршрут № 7 КПП Северный — 3-й микрорайон с 7 июля продлят на пляж. Добраться туда на общественном транспорте получится трижды в день.

Из 3-го микрорайона можно будет уехать к реке в 8.30, 12.30, 17.10. Стоимость проезда — 22 рубля, как и по городу. Расписание прилагаем.