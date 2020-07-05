За последние сутки с 4 на 5 июля в городе выявлены двое новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 июля – «ПИК». Всего в Каменске 197 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 147 человек.

В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 93 и по состоянию на утро 5 июля достигло 10 075 человек.

Среди новых заболевших 33,3% — в возрасте от 18 до 45 лет, 43% — от 46 до 65 лет, 18,3% — от 66 до 79 лет, 2,2% — старше 80 лет, 3,2% — дети. За весь период в области выздоровели 6823 человека. Скончались 139 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 630 пациентов. Загруженность донского коечного фонда — 29,2%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 33 человека.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 239,8. Коэффициент распространения инфекции – 0,93.