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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 197 случаев коронавирусной инфекции

здоровье

В Каменске зарегистрировано 197 случаев коронавирусной инфекции

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Опубликовано

За последние сутки с 4 на 5 июля в городе выявлены двое новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 июля – «ПИК». Всего в Каменске  197 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 147 человек.  
В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 93 и по состоянию на утро 5 июля достигло 10 075 человек. 
Среди новых заболевших 33,3% — в возрасте от 18 до 45 лет, 43% — от 46 до 65 лет, 18,3% — от 66 до 79 лет, 2,2% — старше 80 лет, 3,2% — дети. За весь период в области выздоровели 6823 человека. Скончались 139 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 630 пациентов. Загруженность донского коечного фонда — 29,2%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 33 человека.
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 239,8. Коэффициент распространения инфекции – 0,93.

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Автор: 30.06.2020
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