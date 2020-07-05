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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске опять горит мусорный полигон

Фото: Александр Ахтырко.

происшествия

В Каменске опять горит мусорный полигон

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Возгорание полигона твердых бытовых отходов, расположенного на окраине пос. Шахтерского, произошло 5 июля в 17.30.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 июля — «ПИК». В тушении мусорной свалки участвовали Каменское Управление ГО и ЧС, а также несколько пожарных расчетов ПЧ-27.
По словам начальника Управления ГО и ЧС Юрия Плотникова, общая площадь возгорания составила 270 кв. м. Причиной пожара стало естественное воспламенение химического мусора в связи с установившейся жаркой погодой. 

— Сейчас (5 июля, 22.00. — Ред.) на полигоне работают бульдозер и четыре КамАЗа. Порядка 600 тонн грунта будет выгружено на месте возгорания. Пожар локализован, огонь дальше не пойдет, — заявил в разговоре с корреспондентом «ПИКа» Ю. Плотников. — Сильного запаха гари нет — благо ветер дует в противоположную сторону от города.

«ПИК» следит за развитием событий. 

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Автор: 30.06.2020
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