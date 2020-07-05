По данным Роспотребнадзора на 5 июля, в городе с начала месяца не регистрировали заболевших COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 5 июля – «ПИК». Согласно информации городского оперативного штаба, за весь период эпидемии в Донецке насчитывается 229 инфицированных коронавирусом. Среди них 225 местных жителей. В их числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, 126 человек – контактировавшие с носителями инфекции.

Госпитализированы 11 горожан, 160 выздоровели, 2 скончались. Под наблюдением медиков находились 470 человек.