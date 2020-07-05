Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В июле в Донецке нет новых случаев коронавируса

здоровье

В июле в Донецке нет новых случаев коронавируса

Елена Жукова
Опубликовано

По данным Роспотребнадзора на 5 июля, в городе с начала месяца не регистрировали заболевших COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 5 июля  – «ПИК».  Согласно информации городского оперативного штаба, за весь период эпидемии в Донецке насчитывается 229 инфицированных коронавирусом. Среди них 225 местных жителей. В их числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, 126 человек – контактировавшие с носителями инфекции. 

Госпитализированы 11 горожан, 160 выздоровели, 2 скончались. Под наблюдением медиков находились 470 человек.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 1 июля
Автор: 30.06.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В центре Каменска насмерть забили мужчину

культура

Старостаничный парк Лога возобновляет работу 1 июля

происшествия

На турбазе в Каменском районе мужчина устроил поножовщину

здоровье

В Каменске зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции

здоровье

В Каменске зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции
Реклама
Вверх