Проверка касалась инцидента, произошедшего 14 апреля 2020 г. Тогда на полигоне произошло очередное возгорание.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 июля – «ПИК». Ситуацию прокомментировал помощник городского прокурора Р. Авдалов:

— Мы выехали на место происшествия с сотрудниками пожарной службы и Роспотребнадзора. Выяснили, что причинами пожара стали естественные процессы — гниение, ферментация и высокая температура окружающей среды.

После проверки в адрес главы администрации города было внесено представление об устранении нарушений, которые возникли еще при организации полигона ТКО в Каменске. Возгорание на нем могло спровоцировать ландшафтные пожары. Представление рассмотрено и удовлетворено.

По информации, предоставленной корреспонденту «ПИКа» в каменской прокуратуре, к арендатору полигона администрация города приняла меры по недопущению нарушений в будущем. Кроме того, в отношении директора ООО «ККП» (арендатора полигона) городским прокурором возбуждено дело об административном правонарушении (КоАП РФ ч. 4 ст. 6.35), назначен штраф 30 тыс. руб. К дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо ООО «ККП».

Городская прокуратура продолжает надзор за исполнением закона в деятельности ООО «ККП».

Отметим, за последний десяток лет на городском полигоне ТКО случилось более пяти крупных пожаров. Последнее масштабное возгорание площадью в 1000 кв. м, потушить которое смогли лишь через неделю — и то благодаря обильным дождям, произошло ровно год назад — 1 июля.

5 июля 2020 года на полигоне случился очередной пожар.