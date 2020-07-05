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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменская прокуратура нашла на свалке нарушения

власть

Каменская прокуратура нашла на свалке нарушения

Каменская прокуратура нашла на свалке нарушения

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Проверка касалась инцидента, произошедшего 14 апреля 2020 г. Тогда на полигоне произошло очередное возгорание.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 июля – «ПИК». Ситуацию прокомментировал помощник городского прокурора Р. Авдалов:

— Мы выехали на место происшествия с сотрудниками пожарной службы и Роспотребнадзора. Выяснили, что причинами пожара стали естественные процессы — гниение, ферментация и высокая температура окружающей среды.

После проверки в адрес главы администрации города было внесено представление об устранении нарушений, которые возникли еще при организации полигона ТКО в Каменске. Возгорание на нем могло спровоцировать ландшафтные пожары. Представление рассмотрено и удовлетворено.
По информации, предоставленной корреспонденту «ПИКа» в каменской прокуратуре, к арендатору полигона администрация города приняла меры по недопущению нарушений в будущем. Кроме того, в отношении директора ООО «ККП» (арендатора полигона) городским прокурором возбуждено дело об административном правонарушении (КоАП РФ ч. 4 ст. 6.35), назначен штраф 30 тыс. руб. К дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо ООО «ККП».
Городская прокуратура продолжает надзор за исполнением закона в деятельности ООО «ККП».
Отметим, за последний десяток лет на городском полигоне ТКО случилось более пяти крупных пожаров. Последнее масштабное возгорание площадью в 1000 кв. м, потушить которое смогли лишь через неделю — и то благодаря обильным дождям, произошло ровно год назад — 1 июля.
5 июля 2020 года на полигоне случился очередной пожар.

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Автор: 30.06.2020
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