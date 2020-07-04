3 июля губернатор РО В. Голубев подписал очередной пакет снятия ограничений.

Ростовская область, 4 июля – «ПИК». С 6 июля в донском регионе вводятся очередные смягчения ограничений, действующих из-за пандемии.

С понедельника могут начать работу детские дошкольные учреждения. В полном объеме начнут предоставлять свои услуги гостиницы. Разрешено проведение тренировок в группах, но не более 25 человек. За исключением СПА-процедур в салонах красоты станет возможным предоставление косметических услуг. Также разрешена работа плавательных бассейнов, но с условием: на одного посетителя бассейна должно приходиться не менее 10 кв. метров площади зеркала воды.

А самое главное, жителям области теперь разрешено посещение пляжей.